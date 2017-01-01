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«Декатлон» приходит в Томск

17.11.2017  12:27

Спортивный гипермаркет «Декатлон» откроется в Томске 9 декабря, сообщается на официальном сайте компании.

Новый гипермаркет расположится на арендованных площадях в здании недалеко от торгово-развлекательного центра «Изумрудный город». Полный ассортимент компании будет представлен в магазине общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

«Декатлон» – французская компания по разработке, производству и продаже спортивных товаров, одежды и обуви, основанная в 1976 году. Сегодня сеть имеет 1025 магазинов в 26 странах мира, из них в России — более 40.  

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