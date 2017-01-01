Журнал Jewelry Garden в седьмой раз вручит премии Jewelry Star

Церемония награждения профессиональной премии в области продвижения ювелирных брендов Jewelry Star состоится 11 декабря, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в старейшем особняке Барышникова на Мясницкой, 42, построенном в 1802 году по проекту архитектора Казакова. Яркие коллекции, показы брендов, интерактивы для гостей, фуршет – все это в программе премии, которая пройдет в этом году в седьмой раз.

Организатором выставки-премии Jewelry Star как всегда выступит журнал о ювелирных украшениях, тенденциях и брендах Jewelry Garden. Уже на протяжении 12 лет он остается верен своей миссии – способствовать формированию рынка национальных ювелирных брендов России, поддерживая и ювелирные предприятия, и молодых дизайнеров-ювелиров. Как всегда премия, Jewelry Star представит номинантов в категориях «Украшения для всех», Premium, «Арт».

Среди гостей премии – представители ювелирной отрасли, почитатели ювелирных украшений, СМИ, звезды.