Проект Brands Fashion Show прошел на площадке Falcon Club Arena 3-4 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Открыло Brands Fashion Show дефиле немецкого бренда Riani с коллекцией под названием Rianista. Образы коллекции «олицетворяют женщину, которая бросает вызов повседневности и скуке». Дефиле лично посетила Реда Ленфорта, представитель компании Riani.

Первый день Brands Fashion Show был ознаменован дефиле таких итальянских брендов как Peserico и Patrizia Pepe. Коллекции Peserico не так давно появились в Минске, и бренд впервые был представлен широкой публике. Открытие в Минске бутика Peserico состоится уже в ноябре этого года по адресу Немига, 5.

Patrizia Pepe приготовила для белорусов «по-итальянски горячее и эффектное шоу». Под рок-сеты от DJ Даши Пушкиной по подиуму дефилировали модели, которые «всем своим видом демонстрировали уверенность и чувство собственного достоинства».

Открытием Brands Fashion Show стал показ латвийцев Coo Culte. Несмотря на то, что для бренда это уже восьмой показ, именно в Falcon Club Arena гости наблюдали самый масштабный из них — Coo Culte Black Show. Коллекция получила такое название из-за своего брутального настроения: по подиуму рассекали байкеры на мотоциклах Harley Davidson и модели в одежде из черной эко-кожи.

Не меньшим аншлагом запомнится показ белорусского дизайнера Юлии Латушкиной. При создании коллекции Юлия вдохновлялась Одессой и тонким еврейским юмором.

Следующим свою коллекцию представил бренд Balunova, чей магазин Balunova Fashion Design Studio недавно открылся в Минске. Хотя с творчеством Ларисы Балуновой, креативным директором бренда, уже хорошо знакомы в ее родном Бресте и в России, для Минска одежда Balunova —открытие.

Белорусская модель Анабела Беликова, чьи фото украшают обложку журнала Vogue, на Brands Fashion Show стала известна и как дизайнер одежды. Вместе со своей подругой Аленой Улезло девушка основала бренд Souk (созвучно с белорусским «Шоўк»). Производство одежды сосредоточено в Беларуси, однако продается пока только в США, где Анабела проживает последние несколько лет.

Одно из нововведений проекта — блок детской моды, представленный салоном премиальной детской одежды Marcelino Kids. Показ был приурочен к открытию салона, который в ближайшее время распахнет свои двери в ТЦ «Замок». Гостями шоу стали представители итальянского бренда Il Gufo, лидера в мире по производству детской одежды класса «люкс». На пресс-конференции перед началом показа Alessandra Guffanti и Irina Matyushenko рассказали о своих впечатлениях от первого визита в Минск и о начале работы с Marcelino Kids: «Мы очень рады представить бренд Il Gufo в Минске. Дети достойны самого лучшего, и мы стараемся дать им это. Спасибо Marcelino Kids за профессиональный подход и ответственность, с которой они подходят к работе. Сейчас мы уверены, что выбрали лучшего для нас партнера и совсем скоро приглашаем всех на открытие салона, в котором будет представлен наш бренд». Помимо бренда IL Gufo, маленькие гости Brands Fashion Show и их родители увидели детские коллекции таких дизайнеров как Liu Jo, TwinSet и N°21, Elisabetta Franchi.

Два дня Brands Fashion Show позади, а организаторы проекта уже начали подготовку к следующему сезону. Как рассказала руководитель журнала Fashion Collection, Ирина Николаева, Falcon Club Arena уже забронирован для третьего BFShow.

Фотографии предоставлены организаторами.