26.10.2017 07:19

Группа Zenden была награждена российским знаком качества, говорится в сообщении компании. Таким образом, на обувь компании официально разрешено наносить знак, разработанный и присуждаемый Роскачеством за высокие качественные характеристики товара.

В сентябре 2017 года испытательными лабораториями, аккредитованными в национальной системе аккредитации, проведены испытания более 30 образцов мужской обуви. По результатам веерных испытаний продукции мужские полуботинки Zenden признаны соответствующими повышенным требованиям к категории СТО46429990-021-2015 – «Обувь повседневная».

Стандарты Роскачества находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов. Ведомство изучает качества товаров при помощи независимых исследований, представленных на полках российских магазинов. Вся процедура получения Знака качества, включая сертификацию продукции, полностью бесплатна для производителей.

Zenden Group — российский диверсифицированный многопрофильный холдинг. Под управлением компании находится розничная сеть, современные торговые центры, обувные производства, зарубежные представительства и ряд социальных проектов. С 2016 года Zenden Group реализует масштабный инвестиционный проект по строительству в Республике Крым уникального производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год.