В этом году организаторы «Настоящей черной пятницы» на B-friday.com представят предложения зарубежных магазинов в специальном разделе, сообщает LED agency.

Всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» на b-friday.com пройдет с 24 по 26 ноября. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и РОЦИТ. Организатором акции выступает агентство LED agency.

По ожиданиям организаторов в акции примут участие не менее 200 компаний, в т.ч. «Связной», «Аудиомания», «Эльдорадо», Huawei, «К-Раута», «Юлмарт», Cosmorelax, Amidiateka, Zvooq, «Техпорт», Azimut Hotels, Sela, «Эрмитажный магазин», «Онлайн Трейд», OBI, Philips, Redmond, «Адамас», «Бронницкий Ювелир», Petz.ru, Promokodus и многие другие. При этом впервые российским покупателям будут представлен специальный раздел с акционными предложениями иностранных интернет-магазинов и сервисов.

«Не все россияне верят в «Черную Пятницу» – в то, что в России она может быть «настоящей», - рассказывает генеральный директор LED agency Леонид Довладбегян. – Многие любят совершать покупки в зарубежных магазинах, но иностранные акционные предложения почему-то всегда незаслуженно обходили вниманием. Мы решили пойти навстречу покупателям и представить на одном сайте предложения лучших российских и иностранных магазинов и сервисов. Мы ожидаем не менее 200 компаний-участников, при этом в иностранном разделе будут представлены предложения не менее 50 компаний, включая скидки на одежду, обувь, электронику, авиабилеты, отели и т.д. Мы не делаем выбор за наших покупателей, мы не говорим им, где покупать, они решат сами».

По словам Довладбегяна, такое нововведение не просто удобно для покупателей, оно позволит им лично убедиться в конкурентоспособности предложений российских магазинов. При этом отечественные ритейлеры будут еще более заинтересованы в размещении максимально честных и актуальных предложений. В случае же нарушений покупатели смогут пожаловаться на «Горячую линию» РОЦИТ, уже доказавшую свою эффективность в рамках «Киберпонедельника».

«РАЭК выступает за выравнивание условий для российского и международного ритейла, но за цивилизованное движение по направлению друг к другу российских и зарубежных участников рынка, чтобы на этом рынке было комфортно всем – и покупателям, и бизнесу, – комментирует директор РАЭК Сергей Плуготаренко. – Мы уверены, что подобные акции не только стимулируют развитие e-commerce в России, но и повышают лояльность пользователей к онлайн-магазинам. Оба этих фактора позитивно влияют на развитие цифровой экономики России, увеличивают ее вклад в ВВП страны. Наша задача - создать условия стабильного развития для компаний, работающих в сфере электронной коммерции, и сделать так, чтобы пользователи не боялись делать покупки онлайн, понимали все преимущества подобной модели торговли».

В РАЭК также полагают, что участие в подобных акциях может стимулировать иностранные интернет-магазины инвестировать в развитие бизнеса на территории РФ, в т.ч. за счет создания собственной инфраструктуры на территории страны и ввоза товара в качестве поставщиков.

«Настоящая черная пятница» станет уже второй крупной всероссийской онлайн-акцией, проходящей при поддержке РАЭК — ранее в январе Ассоциация поддержала Киберпонедельник, также организованный LED agency. Акция пройдет 24-26 ноября на сайте b-friday.com.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 140 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.

«Настоящая черная пятница» Real Black Friday – это всероссийская онлайн-распродажа, проводимая ежегодно в конце ноября. Организатором акции является агентство LED Agency (ООО «Эксперттаун»). С 2017 года всероссийские онлайн-распродажи «Киберпонедельник» и «Настоящая черная пятница» проходят при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Регионального Общественного Центра Интернет-технологий (РОЦИТ). Партнерами акции выступают Price.ru, приложение «Кошелек», G-Core labs, Всемирный Фонд Дикой Природы и др.