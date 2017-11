Организаторы проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» подвели итоги шестого дня 38-го сезона.

В Гостином дворе 29 октября Alena Nega продемонстрировала коллекцию коктейльных и вечерних платьев: легкий и летящий шифон, струящийся шелк. Коллекция выдержана в спокойных неярких тонах: нежном голубом, стальном синем, романтичном сиреневом и жемчужном сером.

Продюсерская компания «Арт Фэшн» представила сразу два проекта, связанных с детской модой. Первым из них стала демонстрация творческой коллаборации известных марок одежды для детей: итальянского бренда De Salitto, испанской марки Stefania Pintsgins и испанского обувного бренда Pablosky. Объединения брендов неслучайны — все марки имеют европейские корни, а также производят свою продукцию для детей.

Вторым показом, проведенным компанией «Арт Фэшн», стала презентация коллекции сети салонов «Кенгуру», которая представила четыре модных направления: «люкс», «рок», «спорт-шик» и «нарядная одежда». В коллекцию вошли костюмы, брюки и джинсы, пиджаки, рубашки и свитшоты для мальчиков; платья, юбки, джемпера, нарядные комплекты — для девочек.

Модный дом Vemina сделал ставку на высокотехнологичные шелковые ткани с оригинальными текстурами, свежие сочетания цветов и оттенков, актуальный крой и безупречное исполнение. Дизайнер Лиза Романюк органично вписала в контекст коллекции индивидуальные образы как для офисных будней, так и для гламурных вечеринок.

Марка L’Enfant Royal, возглавляемая французским дизайнером русского происхождения Владимиром Викью, показала детскую коллекцию «Приключения на Лазурном берегу», которую дизайнер посвятил своей сестре. Дети должны одеваться так же, как и взрослые, только лучше, считает Владимир Викью, поэтому лично работает над созданием каждой модели. В коллекциях используется любимая цветовая палитра дизайнера, включающая сочетание magenta, бежевого, каштанового и золотых оттенков. Как и в одежде для взрослых, в детских моделях дизайнер остается верным своему классическому стилю, добавляя к нему современные детали.

Коллекция бренда женской одежды Lucien Krysan была инспирована любовью дизайнера к искусству и красоте. Люсьен Крысанова представила эксклюзивные вечерние платья для выхода в свет и особых случаев. Для их создания использовались только натуральные ткани: шелк, шифон, органза, жакард. Участие в показе дизайнера приняла известная модель Елена Кулецкая.

NN by Ponomarev представил капсульную коллекцию Sweetday — это одежда для леди с пышными формами. Концептуально новый, неповторимый стиль для женщин big size, целеустремленных и уверенных в себе, создан в партнерстве с известным дизайнером Андреем Пономаревым. На подиуме были представлены образы для бодрого утра — casual activity; делового дня — business dress, романтического вечера — evening dress.

Коллекции Kamilla Purshie — Mirror визуально задумана как сентиментальный альбом, пробуждающий воспоминания. Лабиринт гигантских зеркал на подиуме отражал трансформирующиеся образы моделей и сюрреалистический принцип свободных ассоциаций, предоставляющий зрителю полную свободу интерпретации. В декоре платьев угадывались элементы модернистской графики. Вдохновение к предстоящему шоу дизайнер взял из эпохи раннего Голливуда, а прототипом для создания образов послужил фильм режиссера Вуди Аллена — «Светская жизнь». Среди ключевых вещей будущего сезона лаконичные силуэты платьев монохромных черных, бежевых и nude цветов и сияющие demi-couture платья в пол, выполненные в миксе фиолетового, голубого и розового.

Закрыл 38-й сезон Недели моды в Москве показ дизайнера Марии Шошевой. В основу коллекции легла история британского короля Эдуарда VIII, отказавшегося от престола ради любви к американке Уоллис Симпсон. Декорации воссоздавали атмосферу лондонского утра, туманного и прохладного, в сдержанных осенних тонах, повторяющих цветовую гамму коллекции. Благородный бордо, шоколадный коричневый, стальной серый и яркий алый. Кейпы, манто и куртки из каракульчи и соболя украшали вышивки бисером и стеклярусом, принты и декоративные элементы в виде объемных птиц и цветов, центральное место среди которых занял наполненный глубокой символичностью чертополох.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико», «Кольчуга» и Kalinka Morozov.

Гостями шестого дня Недели моды в Москве стали: Анастасия Макеева, Татьяна Михалкова, Ирина Лачина, Ксения Собчак, Костя Цзю, Омар Байрамов, Даниил Федоров, Мария Шикарева, Елена Кулецкая и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, «Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva & Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina & Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация высокой моды и прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

