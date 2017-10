Организаторы проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» подвели итоги второго дня 38-го сезона.

Детская мода – новый тренд, набирающий популярность последние несколько сезонов. В рамках второго дня Недели моды в Москве были прошли сразу четыре показа одежды для детей и подростков. Свои коллекции представили бренды: La Moda paraniños Spain, Irina Sharlay, L’Erede, Funny Sunny.

Французская марка La Redoute провела совместный показ с проектом Plus Size Moscow. На подиуме были представлены модели из plus size линейки Castaluna, большие размеры из основных линий La Redoute, а также линия нижнего белья. Этот юбилейный пятый показ пестрил необычными сочетаниями и смелыми подходами.

Elena Shipilova посвятила свою коллекцию Императору России Николаю II и всем новомученникам России, чьи духовные подвиги вдохновили дизайнера на создание образов весны-лета 2018. Прекрасные одухотворенные лица со старинных фотографий слились воедино с красотой природы Крыма: синевой моря и неба, зеленью кедров и можжевельников, старинных белых дворцов и галерей. В моделях прослеживаются мотивы русского авангарда и русской классики. Яркие краски красный, белый и синий повторяют цвета российского триколора. Коллекция получилась революционно-дерзкой и, одновременно, одухотворенно-нежной.

Коллекция от Sadovskaya сезона весна-лето 2018 – это белоснежные цвета, дополненные яркими акцентами голубого, оранжевого и контрастного черного, натуральные ткани и легкий летящий крой. В новом сезоне главный дизайнер Gepur Екатерина Садовская предлагает вернуться к натуральности и естественности во всем, показать себя такой, какая ты есть Deepinside, именно такое название носит коллекция. Основная концепция коллекции строится вокруг идеи рационального использования природных ресурсов. Все модели одежды выполнены исключительно из натурального льна. Знаковые вещи в коллекции – длинные брюки клеш, свободные ассиметричные накидки, расклешенные платья в пол, украшенные крупными ниспадающими воланами. В центре внимания - очень женственные и нежные сарафаны с открытой спиной и узорами, выполненными вручную. Нотки этно-стиля добавляют коллекции определенную пикантность и самобытность, а ручная роспись по ткани создает интересный акцент и позволяет сделать действительно гармоничным и уникальным каждый образ.

Елена Ленская - известный российский дизайнер и декоратор основатель архитектурного дизайн бюро Елена представила коллекцию pret-a-porter осень/зима 2018. Предметы одежды для дома и прогулок выполнены из бархата, кашемира, шелка и меха и дополнены аксессуарами из натуральной кожи. В показе в качестве модели приняла участие популярная актриса театра и кино Ольга Погодина.

Фэшн-бренд Anna Wolf представил новую коллекцию стильных сумок и аксессуаров. На этот раз внимание дизайнера было приковано к поп-арту, цветным принтам в стиле пин-ап и яркой индивидуальности. Nothing but the hand bags - девиз показа Anna Wolf, провокационного и очень эффектного. В коллекции представлены женские сумочки, рюкзаки, клатчи из эко-кожи. Главный акцент – рисованные девушки-аниме из комиксов. Шоу открыла популярная российская актриса, звезда сериала «Универ» (ТНТ) Анна Хилькевич. Особой острой актуальности показу добавило выступление скандальной рэп-артистки Sabi Miss с треком «Шлепать».

Презентация коллекции осень-зима 2017/2018 Saint Moscow дизайнера и продюсера Недели моды в Москве Артема Кривды прошла в новой локации, расположенной в ГУМе. Идея создания отдельной капсульной коллекции возникла, когда компания «Боско» предложила сделать коллаборацию специально для нового молодежного concept store «Секция». Худи, бомберы, кепки с лозунгом «святая Москва» и годом основания столицы - стали основополагающим message в коллекциях дизайнера и продюсера Артема Кривда.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико», «Кольчуга» и Kalinka Morozov.

Гостями второго дня Недели Моды в Москве стали: Алиса Толкачева, Константин и Ольга Андрикопулос, Катя Лель, Яна Поплавская, Ирина Лачина, Александр Чернов и Александра Федорова, Эстер Авнер, Сандра Анбар, Илья Куснирович, Михаил Куснирович, Мария Миногарова, Александр Рогов, Анна Дубовицкая, Аннет Хоффман, Вероника Федорова, Гоша Карцев, Влад Беренич, Сергей Халус, Кирилл Черкасов, Евгения Ким, Иван Афанасьев, Иван Новак, Мария Гранина, Милана Королева, Юлия Рубан, Елена Павельева, вокальная группа VIVA и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva& Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

Фотографии предоставлены организаторами.