Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги второго дня XV сезона.

Бренд Comintern снова вернулся на подиум Belarus Fashion Week. Швейное предприятие, которое на протяжении девяносто восьми лет является законодателем конвенционального стиля мужских деловых костюмов, в рамках BFW представило новую коллекцию Harmattan. Дизайнер Елена Шилович придумала образ молодого урбаниста, грезящяго путешествиями и приключениями. Натуральные ткани в цветовой палитре саванны оформлены в идеально скроенные пиджаки-халаты, туники, укороченные брюки и кюлоты. Самое главное, что 2/3 коллекции составляют промышленные модели из линейки City Life сезона 2018 года, а остальное – творческая десятка.

В показе бренда Lakbi динамика и фокус на одежде дали возможность гостям детально рассмотреть лаконичные модели. Преемственность стилистически выверенных образов сформировала целостную картину, а минималистичный дизайн как нельзя лучше отразил основные тенденции будущего сезона: сочетания черного, оранжевого, белого и хаки и актуальные шрифтовые композиции на одежде.

Показ Coo Culte x Huawei White Show проходил в декорациях балтийских дюн из настоящего песка. Модели выходили на подиум босиком, что добавляло образам легкости и воздушности, а публике дарило иллюзию присутствия на морском побережье, о котором не понаслышке знает каждый белорус. К радости поклонников, узнаваемый стиль латвийского бренда сохранился и в новой коллекции: юбки-пачки, черно-белая гамма, вместо аксессуаров - репсовые ленты с логотипом.

Также на площадке Belarus Fashion Week начал работу Showroom, основная цель которого - презентация новых коллекций белорусских брендов. Данная площадка организована для посещения байеров и крупных закупщиков, с целью совершения заказа, а также для новых знакомств с коллегами, представителями СМИ и клиентской аудиторией. Выставки данного формата широко распространены за рубежом во время проведения Недели моды. На площадке BFW в формате шоурума свои коллекции представят: Amberlook, Jstudio, Mark Twain, Сondra Deluxe, Ganesh, Devita, Natalia Korzh.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.