Очная сессия Bootcamp трека Creative стартап-акселератора GenerationS от РВК состоялась в рамках Международного форума моды в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.

Пятнадцать стартапов по направлению «Мода и материалы» представили проекты индустриальному партнеру трека — компании Faberlic, восемь из них отобраны для участия в корпоративном акселераторе партнера.

В ходе очной сессии лучшими проектами стали:

Posh Space, digital — аксессуары для одежды;

Bust Cad — программа трехмерного проектирования одежды под индивидуальные особенности фигуры клиента;

Up Your Style — приложение для подбора гардероба по фотографиям пользователя;

LAR-X, 3D-принтер для одежды трикотажных изделий — программное обеспечение на основе модифицированной технологии вязки изделия;

Производство инновационного материала из органической травы для 3D-печати одежды и носимых гаджетов;

Private Sale — маркет-плейс, позволяющий продавцу выбирать покупателя на основе социальных взаимосвязей, расстояния и цены;

Fashion 3D Sketch Maker — очки виртуальной реальности для дизайнеров, позволяющие использовать 3D-моделирование при разработке одежды;

Разработка косметического текстиля.

«Проведение Bootcamp на Международном форуме моды позволило командам окунуться в атмосферу инновационной fashion-индустрии, получить представление о последних тенденциях в мире моды и вдохновиться идеями ведущих дизайнеров. Стартапы, не прошедшие в акселератор в этом году, смогут доработать свой проект с учетом комментариев от экспертов и принять участие в GenerationS — 2018», — прокомментировала руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Индустрия моды находится сейчас на пороге технологической революции, в воздухе витает предвосхищение нового этапа развития мира моды. Выйти на принципиально новый уровень в этой области — жизненно важная задача для нас. Fashion-сфера открывает возможности для всех самых смелых, нестандартных и парадоксальных проектов. Какой бы фантастической ни выглядела идея, именно она имеет огромный потенциал для роста», — отметил fashion-директор Faberlic Андрей Бурматиков.

До 13 ноября продолжается отбор проектов в другие направления трека Creative: «Медиа», «Образование», «Нейроразвлечения и компьютерные игры», «Кинематография и музыка», «Издательское дело», «Умный город», «Нейрокоммуникации и маркетинг».

Акселератор трека Creative в области новых медиа, моды, дизайна и развлечений начнет работу в январе 2018 года. За несколько месяцев команды изучат основы технологического предпринимательства, а также получат рекомендации по доработке и коммерциализации проекта от менторов и отраслевых экспертов. По завершению акселерации в апреле 2018 года состоится финал GenerationS, на котором лучшие проекты разделят между собой призовой фонд в 15 млн рублей.

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS — 2016 составил 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысила 100 млн руб.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Все материалы Международного форума моды здесь.