01.11.2017 10:36

По решению правительства Казахстана для поддержки зарубежных инвесторов созданы специальные экономические зоны, одна из которых расположена в Южно-Казахстанской области, сообщает сайт aa.com.tr.

В интервью, данному турецкому агентству «Анадолу», глава департамента по развитию и продвижению Южно-Казахстанской свободной экономической зоны Нуржан Эсимжанов напомнил, что в свободной экономической зоне, основанной в 2005 году для развития текстильной промышленности города Чимкента, на сегодняшний день действуют десять компаний, в числе которых есть турецкие. Эсимжанов отметил, что текстильная промышленность Турции весьма развита, и руководство зоны считает приоритетным развитие сотрудничества в данном направлении. Немаловажным фактором является также транзитный коридор «Западная Европа — Западный Китай», прямой выход к которому имеет Южно-Казахстанская свободная экономическая зона.

Презентация возможностей Южно-Казахстанской экономической зоны состоится в рамках Roadshow, которое пройдет с 5 по 15 ноября в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и Денизли (Турция).