В Северной столице 4 ноября завершил свою работу Международный форум моды, проходивший под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

Международный форум моды стал уникальной площадкой, объединившей лидеров в области моды, дизайнеров, производственников, блогеров, известных экспертов и звезд индустрии.

На открытии присутствовали:

Виктор Евтухов, статс-секретарь Министерства промышленности и торговли РФ, заместитель Министра,

Евгений Рыжов, глава Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции,

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,

Андрей Бурматиков, fashion-директор Faberlic,

Людмила Патрушева, креативный директор Международного форума моды, руководитель проекта «Центральное креативное бюро моды: Артель».

Программа первого дня Форума включала в себя панельные дискуссии и круглые столы, темами которых стали вопросы состояния легкой промышленности в России, ее перспективы и конкурентоспособность. 1 ноября также была презентована обновленная версия Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года. Вечернюю программу дня открытия Форума украсили показ коллекции Moscow-Saint P известного дизайнера Артема Кривда и лекция модели и инстаграм-блогера Марии Миногаровой «О российских дизайнерах и трендах».



Второй день Форума был посвящен «Технологиям и дизайну». Он начался с приветственного слова fashion-директора Faberlic Андрея Бурматикова и с презентации конкурса для дизайнеров Faberlic Creative Bureau, который проходил прямо на площадке Форума. В рамках круглых столов, дискуссий и лекций были обсуждены различные темы, касающиеся внедрения новых технологий в индустрию моды. Площадка Международного форума моды превратилась в кросс-отраслевую платформу, где эксперты отрасли высказались по поводу «Цифровой революции индустрии моды: новых материалов, технологий и компетенций». Важной частью программы стала презентация карты Fashion Tech рынка России и цифровой фабрики компании Faberlic. Вечернюю программу второго дня Форума завершила команда Freedom Store, которая на подиуме представила свои бренды.

Тема третьего дня Форума 3 ноября была сформулирована, как «Образование и продвижение». На протяжении всего дня ведущие специалисты, представители власти и бизнесмены обсуждали вопросы профильного образования в стране, технологии производства, продаж и продвижения брендов в сфере моды. Основная тема круглых столов была заявлена, как «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка зрения профессионалов». Тема действительно обсуждалась с точек зрения различных представителей fashion-сообщества: производителей, представителей образовательной системы, представителей ритейла, дизайнеров.



В рамках третьего дня Форума прошел показ конкурсных работ инкубатора Faberlic Creative Bureau. В финал конкурса вышли сразу три участника: Дарья Травникова, Юлия Андросова и Лиза Одиноких. Победительниц ждет коллаборация с компанией Faberlic и создание капсульной коллекции одежды. Дизайнеры примут участие во всех этапах создания и запуска коллекции, начиная от эскизов и заканчивая съемкой рекламной кампании для каталога.



Завершающий день Форума – Public Day включил в себя обсуждение вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности в индустрии моды и формирования fashion-бренда.



«В перспективе Форум станет серьезной дискуссионной и презентационной площадкой для наших производителей. Амбициозные предприниматели как малого, так и крупного бизнеса настроены решительно на улучшение качества продукции и рост объема производств как на внутреннем, так и внешнем рынках. Мы уверенно движемся к поставленной цели — возвращение Санкт-Петербургу статуса законодателя мод, и МФМ станет одним из доказательств этому», – сказал статс-секреталь Министерства промышленности и торговли РФ, заместитель министра Виктор Евтухов.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.