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Виктор Евтухов: Развивать легкую промышленность без креативного класса дизайнеров невозможно

08.11.2017  07:15

Как заявил в рамках первого Международного форума моды, который завершился в Санкт-Петербурге в субботу, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, развивать легкую промышленность без креативного класса дизайнеров невозможно.

И России, передает агентство ТАСС, необходимо активнее задействовать новые технологии и талантливых профессионалов, чтобы полноценно заявить о себе на мировом рынке модной индустрии.

Между тем, констатировали участники мероприятия, уже можно говорить о том, что за рубежом наблюдается высокий интерес к продукции российского творческого класса в сфере легкой промышленности. «Нужно пользоваться тем, что в России так много креативных и талантливых людей», – подчеркнул Виктор Евтухов. По его словам, Российской Федерации, уже зарекомендовавшей себя во многих сферах, прежде всего в культуре и искусстве, следует реализоваться и в модной индустрии.

При этом развитие легкой промышленности требует ориентации на массовый рынок, уверен Евтухов. «Без внедрения современных технологий в бизнес-процессы мы не сможем конкурировать на глобальном рынке», - сказал он.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Все материалы Международного форума моды здесь.

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