Ангел Victoria’s Secret Лаис Рибейро впервые продемонстрирует драгоценный Fantasy Bra на подиуме во время Victoria’s Secret Fashion Show 2017 в Шанхае, сообщает компания.

Официальная трансляция шоу назначена на 28 ноября по американскому каналу CBS.

В этом году над созданием Champagne Nights Fantasy Bra трудилась всемирно известная ювелирная компания Mouawad. Общая стоимость Champagne Nights Fantasy Bra оценивается в 2 млн. долларов. Основой дизайна Fantasy Bra стал классический бюстгальтер Victoria’s Secret Dream Angels Demi. Champagne Nights Fantasy Bra традиционно украшен роскошными бриллиантами, желтыми сапфирами, голубыми топазами, а также 18-каратаным золотом.

Общий вес Champagne Nights Fantasy Bra составляет более 600 карат. Новый Fantasy Bra создавался в течение 350 часов, а количество драгоценных камней в Champagne Nights Fantasy Bra приближается к отметке 6 000 тысяч.

Источником вдохновения для Champagne Nights Fantasy Bra стала новая коллекция белья Dream Angels Champagne Nights, которая отличается благородным золотистым мерцанием и искристыми оттенками шампанского.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Видео предоставлено компанией.