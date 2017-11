В коллаборации Vans и The North Face представлены функциональные предметы одежды для холодной погоды – в черном, красном и желтом цветах, сообщается в пресс-релизе компании.

Команда дизайнеров одежды Vans сделала шаг вперед в дизайне проверенной временем куртки Torrey и создала модель Torrey MTE, использовав технологию The North Face под названием Thermoball, которая помогает сохранять больше тепла. Бренды также представили видоизмененную спортивную сумку Base Camp Duffel. Она вдохновлена оригинальным дизайном The North Face и снабжена скейтбордическими креплениями. Коллекция коллаборационной обуви – это Sk8-Hi MTE и OldSkool MTE с логотипом The North Face на заднике в 4 различных цветовых вариациях: черной, красно-черной, желтой и белой. Цвет – одна из главных особенностей этой капсульной коллекции: яркий желтый и активный красный оттеняют основной классический чёрный цвет.

Коллаборация Vans x The North Face будет доступна в магазинах Brandshop (Москва) и Mint (Санкт-Петербург) начиная с 3 ноября, а в магазинах Vans после 7 ноября.

