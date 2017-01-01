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В Волгоградской области начнут производить пропитанные полиэфирные кордные ткани

15.11.2017  07:07

Региональный фонд развития промышленности выделил первый заем на 100 млн рублей на развитие импортозамещающего производства полиэфирных кордных тканей в Волгоградской области.

Как сообщил Комитет промышленности и торговли региона, деньги на проект уже перечислены предприятию «Газпром Химволокно». Именно оно займется выпуском пропитанных полиэфирных кордных тканей из собственных нитей, имеющих улучшенные характеристики и позволяющих уменьшить массу шины без снижения ее прочности.

Такая продукция в настоящее время в России не производится. В результате реализации проекта производство полиэфирных кордных тканей увеличится на 1,8 млн погонных метров.

В результате Волгоградская продукция снизит зависимость отечественных шинных предприятий от внешних поставщиков полиэфирных и анидных кордных тканей.

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