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В Узбекистане завершила свою работу XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка

26.10.2017  13:52

23 и 24 октября на территории Узбекэкспоцентра состоялась XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка, сообщает Uzdaily. 

XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка в Ташкенте принимала посетителей посетителей 23 и 24 октября 2017 года. В мероприятии приняли участие представители более 100 предприятий узбекской легкой промышленности, а также более полутора тысяч специалистов из других стран. По итогам ярмарки были заключены контракты на общую сумму более $ 1 млрд, что значительно меньше, чем в прошлом году ($1,32 млрд). Однако по сравнению с прошлогодней ярмаркой увеличилась доля готовой продукции предприятий текстильной и легкой промышленности , что свидетельствует о последовательных мероприятиях, осуществляемых в Узбекистане по повышению экспорта пряжи, ткани и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках ярмарки состоялись 76-е пленарное заседание Международного Консультативного комитета по хлопку, показ мод дизайнерского центра при АО «Узбекенгилсаноат»,были проведены различные тематические сессии по вопросам выращивания, переработки и оценки качества хлопка. Организаторами мероприятия выступили Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт», «Узбекенгилсаноат», Министерство внешней торговли Республики Узбекистан, Минсельводхоз и другие организации.


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