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В универмаге «Цветной» пройдет HSE Fashion Day
10.11.2017 10:57
HSE Fashion Day Школы дизайна НИУ ВШЭ состоится в «Цветном» 19 ноября, сообщают организаторы.
В рамках HSE Fashion Day пройдут выступления кураторов Школы дизайна, которые расскажут об условиях поступления и особенностях обучения на программе «Мода», а также public talks с московскими fashion-дизайнерами, специалистами модельного бизнеса и профессионалами модной индустрии. Кроме того, гости смогут посмотреть, как проходит fashion-съемка.
Расписание мероприятий в пространстве Art Basement (-1 этаж):
Вход свободный. Регистрация: https://hse-design.timepad.ru/event/609792/.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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