HSE Fashion Day Школы дизайна НИУ ВШЭ состоится в «Цветном» 19 ноября, сообщают организаторы.

В рамках HSE Fashion Day пройдут выступления кураторов Школы дизайна, которые расскажут об условиях поступления и особенностях обучения на программе «Мода», а также public talks с московскими fashion-дизайнерами, специалистами модельного бизнеса и профессионалами модной индустрии. Кроме того, гости смогут посмотреть, как проходит fashion-съемка.

Расписание мероприятий в пространстве Art Basement (-1 этаж):

12:00 – 14:00 – fashion-съемка;

15:00 – 17:00 – выступление кураторов направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ (Анзор Канкулов, Екатерина Сычева, Мария Смирнова, Екатерина Павелко);

17:00 – 18:00 – выступление дизайнера, куратора Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева;

18:00 – 19:00 – public talk с Юлией Селезневой (MINT), Игорем Гаваром (Oldushka) и Маратом Кудусовым (Модельный агент) о современном состоянии модельного бизнеса;

19:00 – 20:00 – public talk с Яковом Теплицким и Александром Маланиным, создателями бренда Olovo;

20:00 – 21:00 – DJ-set.

Вход свободный. Регистрация: https://hse-design.timepad.ru/event/609792/.

Иллюстрация предоставлена организаторами.