Мастер-класс от стилиста и телеведущего Александра Рогова состоится в «ХЦ Рублевский» 19 ноября, сообщают организаторы.

Модный эксперт расскажет о правилах базового гардероба и модных тенденциях приближающегося 2018 года. Участники узнают, как «найти свой неповторимый стиль и выражать собственную индивидуальность».

В конце мастер-класса Александр Рогов сделает селфи с гостями и раздаст автографы всем желающим.

Александр Рогов — российский дизайнер, стилист, арт-директор, модный консультант. В разное время сотрудничал с журналами Harper’s Bazaar, Hello Icons, Gala, Esquire, Glamour, Jalouse, «Афиша», Madame Figaro, Menu magazin, FSHN menu, телеканалами ТНТ и MTV. Создавал стиль спецпроектов Dior, Chanel, VivaVox, ST by Serguei Teplov, Disney + Vogue Russia, Volvo и Lexus. Был модным редактором рекламных компаний MasterCard и Coca-Cola. В августе 2013 года Александр Рогов запустил именной бренд одежды Alexandr Rogov.

Иллюстрация предоставлена организаторами.