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В Тверской области, состоялось совещание по вопросам развития льняной отрасли региона

06.11.2017  18:21

2 ноября первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в ходе рабочей поездки в Тверскую область, провел совещание по вопросам развития льняной отрасли региона, сообщается на портале agroxxi.ru.

В своей приветственной речи чиновник отметил, что благодаря своим природно-климатическим условиям регион занимает одно из ведущих мест в стране по производству льняной продукции.

Главной задачей отрасли на данном этапе Хатутов считает модернизацию льнозаводов в соответствии с современными требованиями к переработке льняного волокна, а также увеличение посевов льна не менее, чем в два раза за ближайшие-3-5 лет. Для этого необходимо обеспечить аграриев передовыми льнокомбайнами и другой сельхозтехникой. По словам первого замминистра, на сегодняшний день определен перечень машиностроительных предприятий, которые способны производить такую технику.

Также на совещании обсуждалось создание кластеров - созданию вертикально-интегрированных структур, направленных на объединение в единый технологический процесс всех основных звеньев производства льна, от выращивания до производства и реализации готового продукта.

По мнению директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петра Чекмарева, региональные льняные кластеры помогут наладить диалог между всеми участниками производства, переработки и сбыта льнопродуктов и повысить эффективность работы отрасли в целом.

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