В рамках официального открытия корнера Naumi, состоявшегося 24 октября, хозяйка и идейный вдохновитель марки Светлана Наумова лично презентовала осенне-зимнюю коллекцию пуховиков, одежды и аксессуаров, сообщается в пост-релизе компании.

Мероприятия посетили: Татьяна Навка, Наталья Чистякова-Ионова, Светлана Хоркина, Оксана Акиньшина, Мария Шалаева, Ольга Сутулова, Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Анжелика Тиманина, Юлия Зимина, Юлия Барановская, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ксения Безуглова, Анна Михайловская, Ирина Муромцева, Анна Хилькевич, Ирина Йовович, Ольга Филипенкова (курорт «Роза Хутор»), Владимир Славский.

Саму хозяйку мероприятия Светлану Наумову сопровождали дочь и внучка, так что идея family look ей очень близка и понятна: «Каждая мама хочет растить дочку в своем подобии, и нет ничего милее, когда ты идешь по улице и рядом с тобой молодое и нежное создание, похожее на тебя. Часто в подобных коллекциях для детей делают упрощенные модели, мы же используем такие же конструкции, материалы, натуральные меха, как и во взрослой, чтобы наши девочки выглядели настоящими принцессами в любое время года. Девочек надо с детства приучать быть девочками, и именно родители изначально должны прививать детям вкус к красоте. Мужчины должны баловать женщин, а мы, мамы, должны баловать наших детей».

Фотографии предоставлены компанией.