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6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion Рейтинг@Mail.ru

В Trend Island открылся корнер Grunge John Orchestra Explosion

03.11.2017  15:57

В универмаге Trend Island 1 ноября состоялось открытие корнера Grunge John Orchestra Explosion, сообщает компания.

Российский бренд существует с 2008 года и создает уникальные вещи, в которых соединяются технологичный крой, функциональность и инновационные материалы.

Отличительная черта российского бренда Grunge John Orchestra Explosion, основанного в 2008 году, – использование уникальных цветовых решений и сложных технологий окрашивания, благодаря которым каждая вещь имеет свой уникальный характер. В коллекции бренда можно найти пуховики, джинсы, пальто и куртки, однако визитной карточкой Grunge John Orchestra Explosion стали технологичные парки.

Универмаг Trend Island расположен на 3 этаже ТЦ «Авиапарк», по адресу: Ходынский бульвар, 4.

Фотографии предоставлены пресс-службой Trend Island.

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