В ТПП считают целесообразным сохранить господдержку российского легпрома до 2020 года на уровне трех млрд рублей в год

20.11.2017 07:17

ТПП РФ направила в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Как сообщает Союзлегпром со ссылкой на текст документа, в частности, в ТПП РФ предлагают сохранить господдержку российского легпрома до 2020 года на уровне трех млрд рублей в год.

Согласно нынешнему проекту бюджета, в 2018–2020 годах на развитие легкой и текстильной промышленности предлагается выделить 828,1 млн рублей в 2016 году и по 812,2 млн рублей в 2019 и 2020 году.

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, «предприниматели, работающие в легкой промышленности, негативно воспринимают запланированное резкое снижение поддержки этого сектора экономики, предусмотренное в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».