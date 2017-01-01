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В столичном ресторане «Есенин» состоится Fashion битва молодых дизайнеров #4
17.11.2017 13:37
Откроют битву 25 ноября показы дизайнеров детской одежды, а 26 ноября развернется борьба между дизайнерами взрослой моды, сообщают организаторы.
В состав жюри войдут: дизайнеры Анна Вульф, Ольга Рейниш, Анна Арбелина, ведущий стилист программы «Модный приговор» и ведущий телеканала «Пятница», проекта «Жанна помоги» Алексей Сухарев, ведущая Europa Plus TV Полина Слепакова.
Среди приглашенных гостей: группа «Градусы», 5sta Family, Elvira T, Лоя, Доминик Джокер, Arsenium & Mianna, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Сати Казанова, Базиль, Джиган, Анна Седокова, Ирина Дубцова, Буррито, Звонкий, «Челси», «Корни», «Моя Мишель», «Фабрика», Артик и Асти, Текила, Дино MC, Алекс Малиновский, Габриела, Ваня Чебанов, Артем Катчер, Артем Пивоваров, «Рожден Анусси», «Пицца», «Бандэрос», Quest Pistols Show, «Виагра», Вика Дайнеко, Лена Катина.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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