08.11.2017 08:16

В выставочном центре Морского порта на улице Несербская 7 ноября открылась выставка-продажа текстильной продукции, сообщает государственный краевой канал «Эфкате».

Ивановский текстиль, многократный призер всероссийских конкурсов и любимец покупателей, представляет свою продукцию жителям Сочи дважды в год — весной и осенью. На выставке можно приобрести более 1000 наименований продукции во всех ценовых категориях. Пледы, покрывала, одеяла и подушки с натуральным наполнителем, домашний трикотаж и кухонный текстиль ждут своих новых хозяев.

Выставка-распродажа ивановского текстиля работает с 10 до 19 часов до 12 ноября в Выставочном центре на Несербской, 1Б.