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В Северной столице пройдет Neva Fashion Week

16.11.2017  20:24

Новая Неделя моды в Санкт-Петербурге – Neva Fashion Week – состоится 25-27 ноября, сообщают организаторы.

Организаторы Neva Fashion Week подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга насыщенную программу в виде модных шоу-показов от успешных российских и зарубежных дизайнеров, а также создали уникальный фешн-проект, где можно наладить профессиональные связи и увидеть самые последние модные тенденции.

Площадкой в первом и втором сезонах был Дворец «Сюзора». В новом сезоне организаторы остались неизменны в своем выборе в плане площадки и считают, что сейчас современно проводить показы во дворцах и особняках, поэтому показы состоятся на лощадке Crystal Hall.

Свои коллекции на Неделе моды продемонстрируют более 30 дизайнеров, а именно: Anna Krasner, бренд Lana2rock Fashion, Umed Kuchkaliev, Katya Anderzhanova, Alina Assi, Anna Ramakaeva, Sadovskaya For Gepur, Eleonora Amosova, Navy, Zhaslan Seitov, Xox Bekoev, Natalia Svarichevskaya, N.Legenda, Alena Nega, Svetlana Khusar, George Black, Leya.me, Lena Litvinova, Adelya Kurnosova, Olga Malyarova и т.д.

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