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В Санкт-Петербурге состоялась осенняя сессия фестиваля «Этномода IBEFF»
13.11.2017 23:17
Международный фестиваль «Этномода IBEFF» прошел в Северной столице 11-12 ноября, сообщают организаторы.
В течение двух фестивальных дней было показано 38 коллекций участников из 17 городов России и ближнего зарубежья.
Дизайнеры из Киргизии, Польши, Грузии, а также представители самых разных регионов России прибыли в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в конкурсе дизайнеров IBEFF и познакомиться с преподавателями ведущих вузов города, а также с представителями индустрии моды, которые из года в год составляют жюри фестиваля.
Главным событием фестиваля стал конкурс дизайнеров в музее Российской Академии Художеств. Центральный зал парадной анфилады Академии собрал рекордное количество зрителей и участников.
По мнению организаторов, в классических интерьерах конференц-зала, на фоне портретов выдающихся педагогов Академии художеств 18 – 19 вв., этнические и современные коллекции pret-a-porte смотрелись на удивление органично. «Космические» укутанные в войлок фигуры с удивительными инсталляциями на головах моделей из коллекции киргизского дизайнера Ынтымака Абдыддаева (коллекция «Заклинание ветром»), покосные русские костюмы из коллекции «Ильин день» от дизайнеров из Луги, воители - словно сошедшие из саги о звездных войнах - из коллекции «Боотуры» якутского дизайнера Саргыланы Скрябиной, воздушные платья с графическими принтами от грузинского дизайнера Бесарио Джапаридзе (коллекция «По лестнице в небо») - прекрасно читались в музейном пространстве.
Гвоздем программы стал специальный показ дизайнера Дарьи Разумихиной (Москва - Лондон – Барселона). Дарья представила свою новую коллекцию сезона лето 2018 «Индиго», созданную с использованием японских икатов и индийских и индонезийских батиков - тканей, окрашенных старинным способом с использованием натурального красителя индиго.
Участники смогли пообщаться в рамках круглого стола с членами жюри IBEFF Etnomoda - теми, кто сегодня занимает ведущие позиции в преподавании курсов дизайна костюма, пиаре и маркетинге в сфере моды: Ирина Ашкинадзе, основатель первых недель моды в Петербурге, Влада Липская, Владимир Бухинник, Дарья Разумихина, Ольга Демидова.
Второй день фестиваля был посвящен театрам моды и детским коллекциям. На конкурсе были представлены сценические и фантазийные костюмы высочайшего уровня, которые поразили профессионалов не только художественным вкусом и оригинальностью идеи, но и тем, сколько ручного труда и кропотливой работы было вложено в них.
12 ноября на церемонии закрытия фестиваля были вручены дипломы и призы от партнеров: компании Kunjut Textile&Design, бутика тканей Arcobaleno, Центра социально-культурных Инициатив, а также компании «Принт сегодня».
Компания Kunjut Textile&Design предоставила подарки членам жюри и сертификаты на создание авторских принтов на текстиле – призерам конкурса дизайнеров.
Призерами фестиваля «Этномода IBEFF» 2017 стали:
1 место - Наталья Кукушкина (г. Санкт-Петербург) с коллекцией «Кукушкины сказки».
Фотографии предоставлены организаторами.
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