В Санкт-Петербурге состоялась осенняя сессия фестиваля «Этномода IBEFF»

Международный фестиваль «Этномода IBEFF» прошел в Северной столице 11-12 ноября, сообщают организаторы.

В течение двух фестивальных дней было показано 38 коллекций участников из 17 городов России и ближнего зарубежья.

Дизайнеры из Киргизии, Польши, Грузии, а также представители самых разных регионов России прибыли в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в конкурсе дизайнеров IBEFF и познакомиться с преподавателями ведущих вузов города, а также с представителями индустрии моды, которые из года в год составляют жюри фестиваля.

Главным событием фестиваля стал конкурс дизайнеров в музее Российской Академии Художеств. Центральный зал парадной анфилады Академии собрал рекордное количество зрителей и участников.

По мнению организаторов, в классических интерьерах конференц-зала, на фоне портретов выдающихся педагогов Академии художеств 18 – 19 вв., этнические и современные коллекции pret-a-porte смотрелись на удивление органично. «Космические» укутанные в войлок фигуры с удивительными инсталляциями на головах моделей из коллекции киргизского дизайнера Ынтымака Абдыддаева (коллекция «Заклинание ветром»), покосные русские костюмы из коллекции «Ильин день» от дизайнеров из Луги, воители - словно сошедшие из саги о звездных войнах - из коллекции «Боотуры» якутского дизайнера Саргыланы Скрябиной, воздушные платья с графическими принтами от грузинского дизайнера Бесарио Джапаридзе (коллекция «По лестнице в небо») - прекрасно читались в музейном пространстве.

Гвоздем программы стал специальный показ дизайнера Дарьи Разумихиной (Москва - Лондон – Барселона). Дарья представила свою новую коллекцию сезона лето 2018 «Индиго», созданную с использованием японских икатов и индийских и индонезийских батиков - тканей, окрашенных старинным способом с использованием натурального красителя индиго.

Участники смогли пообщаться в рамках круглого стола с членами жюри IBEFF Etnomoda - теми, кто сегодня занимает ведущие позиции в преподавании курсов дизайна костюма, пиаре и маркетинге в сфере моды: Ирина Ашкинадзе, основатель первых недель моды в Петербурге, Влада Липская, Владимир Бухинник, Дарья Разумихина, Ольга Демидова.

Второй день фестиваля был посвящен театрам моды и детским коллекциям. На конкурсе были представлены сценические и фантазийные костюмы высочайшего уровня, которые поразили профессионалов не только художественным вкусом и оригинальностью идеи, но и тем, сколько ручного труда и кропотливой работы было вложено в них.

12 ноября на церемонии закрытия фестиваля были вручены дипломы и призы от партнеров: компании Kunjut Textile&Design, бутика тканей Arcobaleno, Центра социально-культурных Инициатив, а также компании «Принт сегодня».

Компания Kunjut Textile&Design предоставила подарки членам жюри и сертификаты на создание авторских принтов на текстиле – призерам конкурса дизайнеров.

Призерами фестиваля «Этномода IBEFF » 2017 стали:



В номинация «Аксессуары»:

1 место - Михаил Андреев (Республика Саха, Якутия) с коллекцией «Бисерная вышивка эвенков».

2 место - Елена Ковалева (г. Удомля) с коллекцией «Природные метаморфозы».

3 место - Алевтина Минчукова (г. Санкт-Петербург) с коллекцией «Сказки перед сном».



В номинации «Современные коллекции pret-a-porte («Модная штучка»)»:

1 место - Екатерина Заболотнова (Бишкек, Кыргызская Республика) с коллекцией «Черно-белое кино».

2 место - Елена Маляр (г. Санкт-Петербург) с коллекцией «Портофино».

3 место - Оксана Бойко с коллекцией «Ветер перемен».



Специальный приз достался Егору Таныкову (г. Москва) George Black – сертификаты на консультацию по интернет-маркетингу.



В номинации «Арт фолк и традиционный костюм»:



1 место - Ынтымак Абдылдаев (Бишкек, Кыргызская Республика) с коллекцией «Заклинание ветром».

2 место - студия «Фекла» рукодитель Нэля Качан (г. Луга) с коллекцией «Ильин день».

3 место - Театр моды «Вдохновение» (г. Киров) с коллекцией «Солнцеворот».



В номинации «Этно мотивы в современном костюме»:

1 место - Наталья Кукушкина (г. Санкт-Петербург) с коллекцией «Кукушкины сказки».

2. место - Оксана Неустроева (г. Якутск) с коллекцией «Urban ethno/ Городское этно».

3 место - разделили Саргылана Скрябина (г. Якутск) с коллекцией «Боотуры» и Бесарио Джапаридзе (г. Кабулети, Грузия) с коллекцией «По лестнице в небо».



Призеры в номинации «Театры моды», состоявшейся 12 ноября 2017 г.:



1 место: Образцовый детский коллектив студия детской моды «Фонтаневия» ДДЮТ Фрунзенского района с коллекцией «Как тебя зовут, Красная шапочка?»



2 место: Театр моды GOtiKA (г. Нижний Тагил) представил коллекции: «Море внутри», «Свой путь», «Звуки мира».



3 место: Детский образцовый самодеятельный коллектив театр костюма «Лада» (ЛО Ломоносовский район поселок Лебяжье) с коллекцией «Барбарики».

Фотографии предоставлены организаторами.