Фестиваль концептуального арт-дизайна Concept Market состоялся 28–29 октября в планетарии Lumiere Hall, сообщают организаторы.

Более 60 участников со всей России представили жителям Петербурга свои fashion творения. Под куполом самого большого планетария мира известные и начинающие дизайнеры презентовали коллекции взрослой и детской одежды, обуви, аксессуаров, косметики.

Помимо покупок и знакомства с дизайнерами, гости могли попробовать на вкус что же такое Good Life от партнера проекта — фестиваля «О, да! Еда!». Семь корнеров, предоставивших на маркете свои food концепции: от лавандового кофе «ДаблБи», до трельника и корейского аутентичного блюда «Пян-се», которые явно являлись фаворитами среди посетителей Сoncept Market, работали для гостей фестиваля на протяжении всего уикенда.

Отдельного внимания заслуживает Beauty Zone — партнер фестиваля, компания «Рив Гош» представила свою самую «боевую» марку — Smashbox. Гиды Origins познакомили всех желающих гостей праздника с лучшими средствами натурального ухода в ингредиентном баре.

В рамках мероприятия Сoncept Market, фонд «Подарок судьбы» под патронажем певицы Елки провел благотворительную акцию по сбору средств в пользу фонда защиты бездомных животных. Каждый участник маркета предоставил по одной вещи из своей коллекции, вырученные средства были перечислены на благотворительность.

Черной жемчужиной Сoncept Market стал показ коллекции от concept store Bad Design 139, моделями которого выступили друзья и клиенты магазина: Елка, Ольга Маркес, Ксения Мозговая, Покрас и многие другие.

Фотографии предоставлены организаторами.