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В Российско-таджикском (славянском) университете состоялся показ коллекции Джунко Кошино

03.11.2017  09:26

Знаменитый японский дизайнер Джунко Кошино продемонстрирует свою коллекцию в рамках японской культурной миссии, проходящей Таджикистане с 1 по 3 ноября 2017 года в Российско-таджикском (славянском) университете, сообщает ИА «Avesta».

Джунко Кошино является кавалером ордена Cavaliere dell Ordine della Stella della Solidarieta Italiana, членом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Токио 2020 и специальным посланником на «Экспо 2025» в городе Осака.

Вместе с работами г-жи Кошино будет также показана коллекция таджикского дизайнера Нафисы Имрановой.

Показ организован Японским фондом, посольством Японии в Таджикистане, министерством иностранных дел РТ, министерством культуры РТ и Российско-таджикским (славянским) университетом.

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