Открытая
лекция профессора Давиде Петраролли из итальянского института моды Instituto
Maragnoni на тему
«Проактивные бренды: критичный подход» пройдет
в Риге 26 октября, сообщают
организаторы.
Instituto Maragnoni является одним из известнейших учебных
заведений в мире, где можно получить образование в сфере модного бизнеса. На
открытую лекцию в Риге приглашаются студенты факультетов моды всех учебных
заведений и те, кто интересуются модой, участие – бесплатно.
На своей лекции в Риге профессор Давиде Петраролли из
Instituto Maragnoni расскажет о новом феномене в сфере моды, который возник в
результате трансформации подхода к творчеству современных дизайнеров, будет
рассуждать о новой эре, созданной поколением миллениалов, о незаконченности и
феномене повторного использования на примере Демны Гвасалиа и других, а также о
случае «Борьбы Gucci против моды» и о том, как исторический бренд побуждает
общество принять винтаж как определяющий стиль в будущем.
Во время своего визита в рамках Рижской недели моды профессор
Петрароли также наградит одного из латвийских дизайнеров, участника Riga
Fashion Week этого сезона, ценным призом – стипендией на 3-недельное обучение
на летних курсах в институте Instituto Maragnoni в Милане. Проведение лекция
Instituto Maragnoni в Риге и присуждение стипендии латвийскому дизайнеру, чье
имя станет известно во время RFW, стали возможными благодаря поддержке
Посольства Италии в Латвии.
27-ая Рижская неделя моды пройдет с 24 по 28 октября.