Екатерина Садовская презентует свою новую коллекцию Deep inside на подиуме московской Недели моды 25 октября, сообщается в пресс-релизе бренда.

Коллекция от Sadovskaya сезона весна-лето 2018 – это белоснежные цвета, дополненные яркими акцентами голубого, оранжевого и контрастного черного, натуральные ткани и легкий летящий крой. В новом сезоне главный дизайнер Gepur Екатерина Садовская предлагает вернуться к натуральности и естественности во всем, показать себя такой, какая ты есть Deep inside, именно такое название носит коллекция.

Вдохновением для дизайнера в создании таких аутентичных образов послужили древние народные фольклоры, а также сама красота и беззащитность природы, которую человек в современном мире может уничтожить своими действиями. Главная концепция коллекции строится вокруг идеи рационального использования природных ресурсов

Все модели одежды выполнены исключительно из натурального льна. Знаковые вещи в коллекции – длинные брюки клеш, свободные ассиметричные накидки, расклешенные платья в пол, украшенные крупными ниспадающими воланами. В центре внимания – женственные и нежные сарафаны с открытой спинкой и узорами, выполненными вручную.

Екатерина Садовская – основательница и креативный директор бренда женской одежды Gepur. За 8 лет на рынке компания успела завоевать любовь клиентов в разных странах СНГ и Европы. Эксклюзивные разработки компании были представлены на международных fashion-выставках и показах, в частности: CPM Moscow, Central Asia Fashion Astana, Ptak Fast Fashion Poland. Бренд известен своими коллаборациями со знаменитостями, в их числе актрисы Анна Хилькевич и Светлана Пермякова, модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова, телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина и многие другие. Gepur удостоен престижных премий: «Бренд года», «Лучшая компания России», «100 лучших организаций и предприятий России», «Права потребителей и качество обслуживания», как лучший производитель женской одежды по результатам независимого голосования потребителей.