Певица Хлоя и трендсеттер Vivicoxy представили свою коллаборационную коллекцию 26 октября на подиуме Недели моды в Москве, сообщают организаторы.

Продюсером совместной коллекции девушек выступил Антон Калинкин (Студия Red Carpet), известный так же как продюсер и создатель проекта «Послезавтра», который ориентирован на тех, «кто пытается реализовать что-то уникальное, современное и несомненно модное». Как говорят сами девушки: «Нас привлекло желание Антона смотреть на то, что будет в будущем, как бы предугадать, создавая уже сегодняшний день».

Идея совместной коллекции появилась у девушек почти сразу после знакомства. Общее видение визуального искусства и того, как нужно его продавать в России и на территории СНГ стало краеугольным камнем в их совместной работе: «Режиссура, клипы, макияж, одежда, косметика, фото - мы решили собрать весь опыт в этих направлениях и накопленные знакомства в качестве старта для создания общей линии одежды для девушек, которые находятся в поиске собственного стиля и готовы примерить наши образы на себя».

Отправной точкой при создании Хлоя X Vivicoxy стал синтез ключевых веяний: эстетики светского шика и гламура, сексуальной революции и нулевых, Голливуда и эпохи супермоделей. Источником вдохновения стали также фильм «Стриптиз» (1996 г.) и мюзикл «Бурлеск» (2010 г.), откуда девушки почерпнули идеи для создания образов, наполненных кричащей сексуальностью и подчеркивающих красоту женского тела.

Опираясь на собственное чувство вкуса и следуя актуальным тенденциям, девушкам удалось создать квинтэссенцию русского стиля и поймать хайп-волну. Прозрачные и полупрозрачные накидки с перьевыми вставками, костюмы с топами, портупеи из камней, нижнее белье в качестве наряда для выхода в свет, лаковые плащи, тюрбаны и чокеры - модельный ряд коллекции. Центральное место в коллаборации заняли футболки и комбинезоны с мерчем «суперзанята» из недавно выпущенного совместного сингла Хлоя и Vivicoxy «Я сейчас суперзанята». Основным мотивом всей коллекции остается голливудское сияние и красота. Среди тканей дизайнеры отдали предпочтением струящемуся шифону, мягкому атласу, прозрачной органзе.

Хлоя – русская инди-поп певица. Ее клип уже успел набрать более одного миллиона просмотров, а синглы держались целую неделю на первой строчке чарта iTunes. Сейчас у Хлои на счету два альбома и несколько выпущенных синглов. На начало 2018 года планируется выпуск третьего альбома. Хлоя становилась хэдлайнером таких известных вечеринок как: Loshadka party, C.L.U.M.B.A, Color Fest, Партийная зона МузТВ и других.

Vivicoxy / Виктория Коха – популярный Интернет-персонаж, режиссер и основатель школы макияжа Vivicoxy school. Ее видео в Instagram с гаданием пользуются огромной популярностью и собирают более 100 тысяч просмотров. Снимала и режиссировала первые клипы украинской певицы «Луна», а также нынешней певице Хлои. О ней уже успели написать такие журналы, как: «Афиша», Wonderzine, Buro 24/7, The Flow.

Фотографии предоставлены организаторами.