Бренд Kamilla Purshie представит коллекцию Mirror 29 октября на подиуме Faberlic, сообщается в пресс-релизе компании.

В показе примут участие топ-модели, которые будут вышагивать по специально перестроенному подиуму в виде зеркального лабиринта. В числе главных источников вдохновения дизайнер бренда Kamilla Purshie особенно выделяет фильм «Светская жизнь» режиссера Вуди Аллена –- фильм рассказывает о жизни, о том, как она необычна и прекрасна, о всех ее оттенках и цветах, а также о времени и, безусловно, о красоте.

Камилла Пурши - создатель авторского бренда Kamilla Purshie. Ее первые эскизы были навеяны изысканными образами раннего Голливуда, где «дамы неизменно подчеркивали свою женственность, и даже повседневная одежда имела чувственный лоск и стиль». В платьях бренда были замечены такие светские персоны как Наталья Давыдова, Виктория Лопырева, Ляйсан Утяшева, Ясмина Муратович, а также многие актрисы театра и кино.