Бренд Kamilla Purshie представил коллекцию Mirror 29 октября на подиуме Faberlic, сообщается в пресс-релизе компании.

Визуально коллекция Mirror задумана как сентиментальный альбом, пробуждающий воспоминания. Отдельное внимание заслуживает само шоу бренда – топ модели петляли среди гигантских зеркал, в отражении которых они принимали новые образы. По задумке авторов, зеркальный лабиринт базируется на сюрреалистическом принципе свободных ассоциаций и предоставляет зрителю полную свободу интерпретации. В декоре платьев угадываются элементы модернистской графики. Вдохновение к предстоящему шоу дизайнер черпал из эпохи раннего Голливуда, а прототипом к созданию образов послужил фильм режиссера Вуди Аллена – «Светская жизнь». Зеркала преломляли свет и повторяли декорации съемочной площадки очередной светской драмы Аллена.

В дефиле было представлено много образов – одни чувственные, другие более кокетливые. Среди ключевых вещей будущего сезона - лаконичные силуэты платьев монохромных черных, бежевых и nude цветов. Публике были также представлены сияющие demi-couture платья в пол.

Героиню своей коллекции Mirror создательница марки Камилла Пурши описывает так: «Это роскошная девушка, которая играет по правилам и знает, что нельзя пренебрегать случаем и, к восторгу всех, она оказывается самой блистательной».

Мероприятие посетили: Ксения Собчак, Юлия Барановская, Макс Гор, Давид Мотта Соарес (Большой Театр), Дарья Гуревич (Большой Театр), Марианна Гонсалес (Большой Театр), топ-модели Ирина Николаева и Ирина Куликова, а также многие другие.

Камилла Пурши - создатель авторского бренда Kamilla Purshie. Ее первые эскизы были навеяны изысканными образами раннего Голливуда, где «дамы неизменно подчеркивали свою женственность, и даже повседневная одежда имела чувственный лоск и стиль». В платьях бренда были замечены такие светские персоны как Наталья Давыдова, Виктория Лопырева, Ляйсан Утяшева, Ясмина Муратович, а также многие актрисы театра и кино.

Фотографии предоставлены компанией.