На подиуме в Гостином дворе 28 октября будет продемонстрирована коллекция весна-лето 2018, автором которой стал творческого союз дизайнера Михаила Kravets и поэтессы Карины Сарсеновой, сообщают организаторы.

В коллаборации дизайнера и поэтессы ключевую роль занимает лирика, философия и женственность. Как признается дизайнер Михаил Кравец, его уже долгое время вдохновляет творчество поэтессы Карины Сарсеновой. Лирика и философия, которые составляют основу книг Карины Сарсеновой, стали отправной точкой для создания новой коллекции.

«В разворот бытия обновленный, в новый день, по грядущим следам, ты войдешь…» - так через стихи дизайнер открывает мир женственности, передавая свои ощущения через осязание тканей – льна, шелка, нежнейшей органзы и кружев.

Любовь и ненависть, встреча и расставание, верность и предательство, отчаяние и прозрение – все эти вечные темы высвечиваются эмоционально и выразительно как в текстах, так и в платьях, накидках, юбках. Дизайнер хочет вернуть образ женственности своей музе, выраженный в классических силуэтах платьев романтической эпохи, предлагает ей использовать базовый макияж и спокойную собранную в пучок прическу.

Выбранные дизайнером цветовые решения – обилие цветочный принтов, наложенных на черную, розовую, бежевую и белую основы - говорят о воздействии на него разных стихотворных стилей, которыми играет поэтесса в своих произведениях.

Дизайнер Михаил Кравец (бренд Kravets) считается одним из самых ярких представителей мира казахстанской моды. Его одежду можно найти в одноименном шоуруме и бутиках в Казахстане, России, Италии, Японии и других странах. Одежда от Kravets – это кутюрная линия, которая совмещает строгость шитья с богатыми образами в принтах и со вкусом подобранной цветовой палитрой тканей. Это эксклюзивные коллекции для подиумов или важных выходов в свет. Но также это и линия доступной одежды, где используются определенные приемы и наработки из высокой моды.

Карина Сарсенова – поэтесса, писатель, сценарист, продюсер. Член Союза писателей России. Основатель нового литературного жанра «неоэзотерическая фантастика». Автор 24 книг, изданных в Казахстане, России и Китае, создатель множества пьес, мюзиклов и киносценариев, а также автор текста для многих популярных песен. На стихи поэтессы написано около ста песен на русском и казахском языках.

Фотографии предоставлены организаторами.