|
|
В рамках МФМ fashion-блогеры рассказали о новых методах продвижения в социальных сетях
07.11.2017 10:19
Тема новейших тенденций и методов продвижения в социальных сетях в области fashion-индустрии была рассмотрена в третий день Международного форума моды, сообщают организаторы.Одним из звездных гостей форума в этот день оказалась известная модель, инстаграм-блогер с полутора миллионами подписчиков, первая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Волконская-Решетова, которая провела лекцию «Современные тренды продвижения Instagram в fashion-мире или выход из онлайна в офлайн», в рамках которой рассказала о своем проекте In.Hype, книге «Сегодня я проснулась другой» и о современных тенденциях в области инстаграм-продвижения.
Ярким акцентом программы третьего дня стало также выступление команды Setters, одного из топовых коммуникационных агентств, известных своими нашумевшими маркетинговыми проектами. Fashion-блогер Мария Гранина в рамках своей лекции «Sales-маркетинг в легкой промышленности» рассказала о тонкостях организации продаж. Сооснователь агентства Александра Жаркова и сооснователь агентства и арт-директор Алина Чичина собрали обширную аудиторию слушателей, которым поведали о тонкостях ведения инстаграм-аккаунта и создания уникального контента.
Еще одним участником вечерней программы стал Гоша Карцев, известный стилист, успевший поработать с внушительным количеством глянцевых изданий, модных брендов и знаменитостей, который рассказал о своем проекте School Gosh и о методах работы своей команды.
Всеобщее внимание привлек также вернисаж голландского художника Хайо Сола, работающего в стиле поп-арт.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте