Презентация коллекции Moscow-Sait P от Artem Krivda прошла 1 ноября в Центре дизайна Artplay SPb, сообщают организаторы.

Артем Кривда, известный публике в качестве генерального продюсера Недели моды в Москве, а также организатора сотни успешных российских и международных показов, в очередной раз приятно удивил своих зрителей.

Среди гостей показа присутствовали главные редакторы глянцевых изданий, fashion-блоггеры и it-girls, которые отметили неординарный подход дизайнера к созданию коллекции Moscow-Saint P. Именитым гостем показа стала известная модель и fashion-блоггер Мария Миногарова, которая ранее на Форуме собрала огромное количество зрителей и фанатов в Конференц-зале, где рассказала «О российских дизайнерах и трендах».