На подиуме белорусской Недели моды состоялись показы детских коллекций Kids’ Fashion Days BFW, сообщают организаторы.

25 октября открыли детские дни на Belarus Fashion Week Anastasia Falkovich c коллекцией Serena при поддержке российского бренда Batistini; «Даная»; ОДО «Панда»; Lidia Barinova; Angie Etolies; Александр Кашпей с коллекцией штучных вещей «Жизнь и свобода»; Margo style со своими «Французскими каникулами»; молодой бренд авторской одежды Shirokova с коллекцией «Шагая по лесной тропинке»; +Kotta+ с «Казкамi цемнага лесу».

Второй день в рамках Kids’ Fashion Days прошел очень динамично: Navy; «Модный домик» с широчайшим ассортиментом готовой одежды, обуви для детей от 1 года до 16 из Европы; Totallook, питерский бренд Leya.me; модный дом Dolce Vita; Элла Кулиева; Crystal Nymph; Kutsepova; Artmoda; Julia Radova; Mugako; «Любна».

Бренды-участники при разработке коллекций позаботились о разных возрастных группах и создали стильные образы как для малышей, так и для подростков. И если для первых ключевые решения в выборе одежды принимаются совместно с родителями, то вторые уже имеют свое представление о прекрасном, следят за тенденциями и свой выбор делают самостоятельно.

Учитывая, что основная аудитория и участники показов — дети, организаторам и дизайнерам пришлось скорректировать постановку дефиле. Удерживать внимание помогали различные элементы шоу, театрализованные и костюмированные представления. Впервые Неделю моды посетили знаменитые Bonstiks, что не могла не вызвать восторг у детей и умиление и их родителей.

У праздника детской моды помимо развлекательной цели есть еще и благотворительная. Ежегодно каждый гость Belarus Fashion Week в рамках проекта, покупая билет на мероприятие, протягивает руку тем, кому действительно нужна помощь. В этом году было собрано более 2000 BYN для детей из ОО «БелАПДИиМИ».

Более того, дети из ассоциации смогли сами стать причастными к моде, создав специальные футболки совместно со школой иллюстрации Fantasy Room, которые за символическую сумму мог приобрести каждый желающий прямо на площадке Недели моды.

Фотография предоставлена организаторами.