03.11.2017 09:06

12 тонн шерсти отправили вместо Украины обратно владельцу в Подмосковье, сообщила пресс-служба Россельхознадзора 23 октября.

При проведении ветеринарного контроля выяснилось, что предприятие-производитель АО «Троицкая камвольная фабрика» отсутствует в списке российских предприятий в автоматизированной системе «Цербер», аттестованных для экспорта своей продукции на Украину», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки груз вернулся владельцу.