30.10.2017 06:26

28 октября предприятия пензенского кластера «Легпром» провели показ коллекций детской одежды в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы», сообщает портал ВолгаНьюс.рф.

В показе приняли участие следующие компании: Fifland, «Симфония стиля», «Алекс-М», «Кузнецкая швейная фабрика», «Креатив» и ИП Ильдейкиной В.Е. Эти компании известны потребителям как производители стильной и качественной детской одежды.

Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.