С 26 по 29 октября в Нижнем Новгороде проходила первая Международная неделя моды Matryoshka Fashion Week, сообщает информационное агентство «НьюсНН».
В программу недели вошло более 50 показов, в том числе показ одежды для самых маленьких, а также коллекции инклюзивной моды для людей с ограниченными возможностями.
Кроме дефиле для посетителей мероприятия была организована зона шоу-румов, где можно было примерить и приобрести модели новых коллекций.
Как считает руководитель Нижегородского регионального отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, «Matryoshka Fashion Week в Нижнем Новгороде может на равных правах встать в одну в линейку с Неделями моды в Москве и Санкт-Петербурге».
Почетными гостями фестиваля стали:
- Лара Соболева - член Российского союза художников, член Союза художников Москвы, член Международного чудожественного фонда, лауреат Международного текстильного салона, участник Mercedes-Benz FashionWeek Russia 2016, профессиональный художник, дизайнер одежды, felting-технолог, основатель профессиональной авторской школы войлока в Москве;
- Хильдегард Гюнцель (Германия) - дизайнер и художник, выпускница Немецкой высшей школы дизайна моды в Мюнхене, много лет работала дизайнером одежды и ювелирных украшений;
- Татьяна Тихонова - организатор фестиваля Pisa Fashion Week (Италия);
- Елена Иванова (Кораблева) - основательница модельного агентства «АСС», организатор конкурса «Золотой подиум»;
- Татьяна Иордан - известный нижегородский художник-модельер, многократный победитель фестивалей моды «Золотой подиум», участник недель высокой моды в Москве и Милане, член жюри престижных конкурсов дизайна модной одежды;
- Елена Montaur (Франция) - известная модель с мировым именем, родом из Нижнего Новгорода, известная нижегородцам как Елена Шильникова;
- Людмила Меркулова - директор НОУ «Национальный институт современного дизайна», эксперт Представительства в сфере дизайна Совета по общественным наградам Организации объединённых наций, исполнительный директор, член Президиума НП «Музей дизайна» при поддержке Российской академии художеств, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России;
- Николай Ярцев, директор проекта Collection Première Moscow;
- Сергей Рогачев - член Международного художественного фонда.
Нижегородская неделя моды состоялась при поддержке правительства Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода.