30.10.2017 06:24

С 26 по 29 октября в Нижнем Новгороде проходила первая Международная неделя моды Matryoshka Fashion Week, сообщает информационное агентство «НьюсНН».

В программу недели вошло более 50 показов, в том числе показ одежды для самых маленьких, а также коллекции инклюзивной моды для людей с ограниченными возможностями.

Кроме дефиле для посетителей мероприятия была организована зона шоу-румов, где можно было примерить и приобрести модели новых коллекций.

Как считает руководитель Нижегородского регионального отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, «Matryoshka Fashion Week в Нижнем Новгороде может на равных правах встать в одну в линейку с Неделями моды в Москве и Санкт-Петербурге».

Почетными гостями фестиваля стали:

Лара Соболева - член Российского союза художников, член Союза художников Москвы, член Международного чудожественного фонда, лауреат Международного текстильного салона, участник Mercedes-Benz FashionWeek Russia 2016, профессиональный художник, дизайнер одежды, felting-технолог, основатель профессиональной авторской школы войлока в Москве;

- член Российского союза художников, член Союза художников Москвы, член Международного чудожественного фонда, лауреат Международного текстильного салона, участник Mercedes-Benz FashionWeek Russia 2016, профессиональный художник, дизайнер одежды, felting-технолог, основатель профессиональной авторской школы войлока в Москве; Хильдегард Гюнцель (Германия) - дизайнер и художник, выпускница Немецкой высшей школы дизайна моды в Мюнхене, много лет работала дизайнером одежды и ювелирных украшений;

(Германия) - дизайнер и художник, выпускница Немецкой высшей школы дизайна моды в Мюнхене, много лет работала дизайнером одежды и ювелирных украшений; Татьяна Тихонова - организатор фестиваля Pisa Fashion Week (Италия);

- организатор фестиваля Pisa Fashion Week (Италия); Елена Иванова (Кораблева) - основательница модельного агентства «АСС», организатор конкурса «Золотой подиум»;

- основательница модельного агентства «АСС», организатор конкурса «Золотой подиум»; Татьяна Иордан - известный нижегородский художник-модельер, многократный победитель фестивалей моды «Золотой подиум», участник недель высокой моды в Москве и Милане, член жюри престижных конкурсов дизайна модной одежды;

- известный нижегородский художник-модельер, многократный победитель фестивалей моды «Золотой подиум», участник недель высокой моды в Москве и Милане, член жюри престижных конкурсов дизайна модной одежды; Елена Montaur (Франция) - известная модель с мировым именем, родом из Нижнего Новгорода, известная нижегородцам как Елена Шильникова;

(Франция) - известная модель с мировым именем, родом из Нижнего Новгорода, известная нижегородцам как Елена Шильникова; Людмила Меркулова - директор НОУ «Национальный институт современного дизайна», эксперт Представительства в сфере дизайна Совета по общественным наградам Организации объединённых наций, исполнительный директор, член Президиума НП «Музей дизайна» при поддержке Российской академии художеств, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России;

- директор НОУ «Национальный институт современного дизайна», эксперт Представительства в сфере дизайна Совета по общественным наградам Организации объединённых наций, исполнительный директор, член Президиума НП «Музей дизайна» при поддержке Российской академии художеств, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России; Николай Ярцев , директор проекта Collection Première Moscow;

директор проекта Collection Première Moscow; Сергей Рогачев - член Международного художественного фонда.

Нижегородская неделя моды состоялась при поддержке правительства Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода.