Финал конкурса «Юная топ-модель России 2017» прошел 30 октября в Korston Club Hotel, сообщают организаторы.

Более ста московских детей и их родителей, а также гости из других регионов России собрались в зале Plase de Paris. Детские музыкальные коллективы, среди которых: «Академия Игоря Крутого», «Студия КВН Лены Борщевой», ансамбль народного танца «Калинка», студия «Планета TV», Sukharev Team, а также юные красавицы, мечтающие связать свою жизнь с модельной карьерой, радовали гостей своими музыкальными номерами, хореографическими постановками и сценками.

Открыла шоу-программу Виолетта Дядюра исполнением гимна, специально написанного к конкурсу. Затем участницы устроили патриотическое шоу на сцене, появившись в цветах триколора. Кульминацией первой части конкурса стало выступление Полины Богусевич. Тринадцатилетняя вокалистка из Москвы представит нашу страну на детском «Евровидении» в этом году. Вторым знаковым появлением юных красавиц на подиуме было Street Style шоу, затем дефиле в бальных платьях от известного дизайнера Людмилы Хазовой (Bolero). В финале модели вышли на сцену в вечерних платьях.

Почетные члены жюри, среди которых: Алена Орлова (экстрасенс), Франческо Чаоппи (Мирато Азия), Назар Назаров (юрист-правозащитник, автор проекта «Первый в помощи»), дизайнер Анастасия Барсукова (Basca), Марина Сирота (член Совета Федерации), писательница Юлия Шилова, Анастасия Кузьминская (радиостанция «Русский Хит»), Светлана Титова (управление социальной защиты), Эдуард Каневский (ведущий ТВ «Домашний»), Юлия Голдман (бьюти эксперт Luxury TVHD), Марина Погарцева (радио «Комсомольская Правда»), стилист Александр Белов, Ольга Миллер (четырежды королева красоты) выбрали в 4-х категориях юных принцесс подиума, которым и вручили заветные короны от ювелирного Дома Анны Оганесян.

Mini 5-7 лет:

«Юная топ-модель России 2017» - семилетняя Арина Лохматова (г. Саратов).

«Гран-При Юная топ-модель России 2017» - пятилетняя Анастасия Ульенко (г. Нижневартовск).

«Первая вице мисс Юная топ-модель России 2017» - семилетняя Бескровная Анастасия (г. Нижний Тагил).

Little 8-10 лет:

«Юная топ-модель России 2017» - десятилетняя Божена Качен (г. Новосибирск).

«Гран-При Юная топ-модель России 2017» - восьмилетняя Арина Иванова (г. Самара).

«Первая вице мисс Юная топ-модель России 2017» - десятилетняя Камила Канукоева (г. Нальчик).

Teen 11-13 лет:

«Юная топ-модель России 2017» - тринадцатилетняя Екатерина Иванова (г. Кемерово).

«Гран-При Юная топ-модель России 2017» - тринадцатилетняя Мария Кузнецова (г. Саратов).

«Первая вице мисс Юная топ-модель России 2017» - одиннадцатилетняя Марина Кравченко (г. Тюмень).

Young 14-16 лет:

«Юная топ-модель России 2017» - шестнадцатилетняя Полина Гриб (г. Нижневартовск).

«Гран-При Юная топ-модель России 2017» - пятнадцатилетняя Жасмин Хальфия (г. Рязань).

«Первая вице мисс Юная топ-модель России 2017» - шестнадцатилетняя София Емченко (г. Ростов-на-Дону)

Зрители же путем голосования выбрали победительницу в номинации «Приз зрительских симпатий Юная Топ Модель России 2017». Ею стала Арина Иванова 8 лет из Самары.

Ведущими вечера стали: Катя Гусева, Роман Огнев, и юные соведущие студенты Академии Игоря Крутого - Мила Шевич, Егор Ермолаев.

Поддержать молодые дарования пришли и другие медийные персоны: фокусник Сергей Листопад, певица Алена Валенсия, группа ВТП «Вера Нации», певица Наталья Соловей (финалистка телепроекта «Живой звук»), Катя Манешина (академия Игоря Крутого), Лариса Баранова, Татьяна Тузова (Барби) и другие.

Так же в рамках мероприятия состоялся показ бренда Sweetlook аксессуары ручной работы дизайнеров Виктории Александровой и Марии Прохоровой, при поддержке сети детских торговых центров «Винни»

Организатор – Продюсерский центр Alex Group («Российская красавица», «Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица» «Мисс СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Алена Захарчук, Маргарита Гусева, Георгий Жуков, Наталья Шаронова.

Фотографии предоставлены организаторами.