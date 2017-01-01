Новости
НачалоНовостиВ Москве выбирают лучшего обладателя компетенции «Технология моды» по стандартам WorldSkills
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

В Москве выбирают лучшего обладателя компетенции «Технология моды» по стандартам WorldSkills

16.11.2017  08:58

Церемония открытия VI Открытого чемпионата Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills состоялась 14 ноября в Колледже легкой промышленности, сообщает пресс-служба Центрального административного округа г. Москвы.

Восемь конкурсанток из Москвы и Смоленска соревнуются за право выступить на всероссийском этапе WorldSkills в компетенции «Технология моды».

По словам директора колледжа Беллы Киракосян, учреждение готовилось к приему соревнований в течение года, площадка прошла жесткий отбор. Киракосян отметила, что для каждой участницы оборудовали идентичные рабочие места, закупли необходимое оборудование и расходные материалы.

Чемпионат в Колледже легкой промышленности продлится до 17 ноября.

Просмотров: 77
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1428 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте