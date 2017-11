В Москве прошел XIV сезон Estet Fashion Week

ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз XIV Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week, организатором которой является ювелирный дом «Эстет».

С 13 по 19 ноября на подиуме Estet Fashion Week представляли свои коллекции дизайнеры из различных регионов России и других стран, формируя единые образы с аксессуарами ювелирных и часовых брендов.

«Читая многочисленные отклики о нашем мероприятии, мы испытываем гордость от того, скольких людей вдохновляем на новые творческие свершения! Это и дизайнеры, и ювелиры, и модели, которые принимают участие в показах, — отметил, подводя итоги, основатель Estet Fashion Week, президент ЮД «Эстет» Гагик Геворкян. — Они получают ценный опыт, возможность обратиться сразу к огромной аудитории, выслушать и похвалы, и критику профессионалов. Но самое главное — получить стимул к дальнейшим творческим свершениям».

За прошедшую неделю свои коллекции представили: Дом моды Slava Zaitsev (с украшениями премиального ювелирного бренда Gevorkyan), Frugoletto (Италия), Александра Козловская (Белоруссия) — c украшениями ювелирного бренда Draga, Kibovskaya-Pablosky, Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Наталья Ледерер, Татьяна Савосина, Светлана Диво, Лариса Шарин, Вера Черепова), ювелирный бренд Zlata, Bolero и шляпки Аnna Mikhaylova, World Art Fashion (коллаборация Gap, Mark & Spenser, Chaupette), Fashion Style, Viva Bohokids, Анастасия Фалькович (бренд Batistini), Kibovskaya, L`erede, Dommod Julia Radova, Bella Monella by Catische (Италия-Россия), Fleurs Monmartre, Kalina, Ирина Шарлау, Jan Steen, Veraletta, гала-показ журнала Queen City (Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачева, Лана Морозова, Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина), Miss Brilliants, Новоторжская ярмарка «За шубой!», Надежда Шибина, Stasia & Stasia, PersOna by Sella, Natalia Maettig, Margo Style, Art Fashion Kanounov, Istomina Oksana, Dunaeva & Pospelova, George Black, De Salitto, Fashion Book by Alena Stepina, Wonderland dreams, Alisia Fiori, Rival и Vesna с украшениями от бренда Cherish, Fashion Style, Cartas, Ольга Буланова, Августина Филиппова с украшениями бренда «Киэрге» (Якутия), Russian Barbie, А-Storekids, Оксана Негода, Вера Родионова, Stilnyashka.

Партнерами мероприятия также стали ювелирные и часовые бренды Roberto Bravo, «Ника» (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), Movado (Швейцария), Escada (Швейцария), Gohfeld Jewellery (Россия), ювелирный дом «Эстет», с коллекциями которых все гости могли познакомиться в Зале торжеств ЮД «Эстет».

По решению жюри, в которое вошли глава Дома моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев, топ-стилист Сергей Зверев, певец и продюсер Сергей Пенкин, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, fashion-директор журнала «ОК!» Ирина Свистушкина, топ-модель, телеведущая Ирина Дмитракова, певец и продюсер Владимир Левкин, певица Согдиана, гл. ред. ИА Intermedia Евгений Сафронов, вице-президент Национальной ассоциации издателей Игорь Диденко и другие эксперты, награды в этом сезоны распределились следующим образом:

«Лучшая коллекция» — бренд Natalia Maettig;

«Лучшая детская коллекция» — бренд MargoStyle;

«Лучшая ювелирная коллекция» — «Киэрге».

Двумя специальными дипломами отмечены:

«За долгосрочное сотрудничество» — Cartas;

«За креативную работу с мехом» — Ольга Буланова.

На сцене Estet Fashion Week в качестве участников концертной программы и показов отметились: Сергей Пенкин, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Согдиана, Владимир Левкин, Светлана Разина, VIVA, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Мария Берсенева, Саша Project, детская студия «Непоседы» и др.

Помимо показов, в финале каждого дня гостей ожидал розыгрыш призов. Счастливчики стали обладателями подарков от: журнала «ОК!», компании «ЯизТая», парфюмерного бара Aroma Event, свадебного агентства Shebi, виноторговой компании Wine Express, компании «Живой кофе», стоматологической клиники Sunny Dent.

Режиссер-постановщик — Дарья Черныш. Ведущий — Борис Черкасов. Schwarzkopf — генеральный партнер по стилю. Школа художественного грима EstelShine — официальный визаж Недели моды.

Партнеры: Британская высшая школа дизайна, виноторговая компания Wine Express, центр эстетической медицины «Медэкском», сеть салонов красоты MG Beauty salons, напитки Vesko, «Королевская вода», косметические бренды Dry Dry, Piroche Cosmetiques, Kamill, Bomb Cosmetics, VIТА, Mediface, Etude Organix, Vision, стоматологическая клиника Sunny Dent, академия косметологии Premium Aesthetics, парфюмерный бар Aroma Event, мастерская мороженого «Айскрафт», экспортер тропических фруктов «ЯизТая», компания «Живой кофе», сеть танцевальных клубов Galla Dance, Colab Dry Shampoo, English Dom, компания AV Systems (техническое обеспечение зрелищных мероприятий).

Генеральный телепартнер — телеканал Russian Music Box.

Официальные инфопартнеры: Журнал «ОК!», газета «Аргументы недели», ИА Intermedia, ИА Intermoda, ИА «РИА Мода», журнал «Модный magazine», журнал Modny Dom, журнал Moda Topical, журнал «Навигатор ювелирной торговли», журнал «Мини мода», журнал «Fashion хит», журнал Linda, порталы Muse Cube, «Ювелир.INFO», Fashion Education, podium.life, Fashion Concert, M-art, Моda News, «Мир моды», Moda247.ru.

Фотографии предоставлены организаторами.