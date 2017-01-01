Новости
НачалоНовостиВ Москве пройдет международная практическая конференция по новым технологиям PR-работы
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Выставка-презентация спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и оборудования Sport Casual Moscow пройдет 22 - 24 января 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

В Москве пройдет международная практическая конференция по новым технологиям PR-работы

17.11.2017  14:12

Конференция «Пресс-служба-2017: новые технологии PR-работы» будет проходить 30 ноября – 1 декабря в Деловом и культурном комплекс Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщают организаторы.

На конференции соберутся специалисты сферы PR со всей страны: директора по связям с общественностью, руководители пресс-служб, начальники PR-отделов, пресс-секретари, PR-менеджеры и PR-специалисты.

В программе конференции – доклады и мастер-классы с углубленным разбором тем от ведущих российских экспертов в области связей с общественностью:

  • построение эффективной PR-стратегии на 2018 год.
  • оптимизация PR – бюджета: как получить больше за меньшие деньги.
  • взгляд с другой стороны баррикад: что хотят от пиарщиков журналисты.
  • репутационный менеджмент: построение, управление, защита.
  • как стать звездой в своей отрасли. Технология построения персонального бренда.
  • креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.
  • универсальный солдат или высокоэффективный узкопрофильный специалист: каким должен быть пиарщик в компании.
  • технологии мониторинга информационного пространства: пресса и соцсети.
  • провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами.
  • региональные пиарщики и федеральные СМИ: секрет построения отношений.
  • как спасти ваши корпоративные СМИ?
  • технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.
  • место пресс-службы и пиар-отдела в структуре организации. Взаимодействие с другими подразделениями. Получение информации от других подразделений.
  • системное построение продвижения в социальных сетях.
  • новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

Организатор конференции – журнал «Пресс-служба» – всероссийский журнал для профессионалов в области PR. Выпускается с 2003 года издательским домом «Имидж-Медиа».

Иллюстрация предоставлена организаторами.

Просмотров: 52
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1429 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте