Мультибрендовый магазин дизайнерской одежды Showroom Belarus Fashion Week будет работать с 9 по 12 ноября в ТРЦ Galleria Minsk, сообщает пресс-центр BFW.

Showroom BFW представляет собой креативное пространство, где размещены более 20-ти стендов дизайнерской одежды и аксессуаров для того, чтобы жители города и гости столицы смогли обновить свой гардероб, купить уникальные изделия, заказать индивидуальный пошив и лично познакомиться с дизайнером. Мероприятие рассчитано на постоянных клиентов и гостей Белорусской недели моды, а также для посетителей торгового центра.

В шоуруме представлены такие бренды как Jaketta, Tatyana Sorochinskaya, Arina Urban, Miranovich, Ice Veronica, Bogdana Feoktistova, Lawear, Sunitsa, Sisters Solonko, Nelva, Gest, Tarakanova, Ton-In-Ton, Yulia Manko, Citydzen, Lika Saro, Historia Naturalis, TaYa, Arcoris.By, Yana Kovich, Mark Twein, Amberlook и многие другие.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.