Новости
НачалоНовостиВ Минске начал свою работу Showroom Belarus Fashion Week
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru

В Минске начал свою работу Showroom Belarus Fashion Week

10.11.2017  10:09

Мультибрендовый магазин дизайнерской одежды Showroom Belarus Fashion Week будет работать с 9 по 12 ноября в ТРЦ Galleria Minsk, сообщает пресс-центр BFW.

Showroom BFW представляет собой креативное пространство, где размещены более 20-ти стендов дизайнерской одежды и аксессуаров для того, чтобы жители города и гости столицы смогли обновить свой гардероб, купить уникальные изделия, заказать индивидуальный пошив и лично познакомиться с дизайнером. Мероприятие рассчитано на постоянных клиентов и гостей Белорусской недели моды, а также для посетителей торгового центра.

В шоуруме представлены такие бренды как Jaketta, Tatyana Sorochinskaya, Arina Urban, Miranovich, Ice Veronica, Bogdana Feoktistova, Lawear, Sunitsa, Sisters Solonko, Nelva, Gest, Tarakanova, Ton-In-Ton, Yulia Manko, Citydzen, Lika Saro, Historia Naturalis, TaYa, Arcoris.By, Yana Kovich, Mark Twein, Amberlook и многие другие.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.

Просмотров: 80
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1425 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте