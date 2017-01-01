В Лондоне открылся первый бутик Tom Ford Beauty

Лондонский бутик Tom Ford Beauty, открытие которого состоялось 20 ноября, расположился в историческом районе Covent Garden, сообщается в пресс-релизе компании.

Бутик площадью 130 кв. м разделен на комнаты, каждая из которых оснащена диджитал-технологиями, объединяющими инновации, уникальный скульптурный дизайн и уровень клиентского сервиса.

Американский дизайнер Том Форд стал креативным директором Gucci в 1994 году. Форд немало поспособствовал последующим успехам модного дома. А когда Gucci приобрела Yves Saint Laurent, Том Форд и там проявил свои таланты. В 2004 году дизайнер покинул Gucci и создал собственную марку Tom Ford, которая специализируется на одежде, солнцезащитных очках, парфюмерии, косметике и аксессуарах.

Фотография предоставлена компанией.