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В Кемерово может появиться кластер легкой промышленности

13.11.2017  07:22

Предприниматели сферы легпрома инициировали создание в Кемерово промышленного кластера, куда войдут предприятия сектора из города и области. Конечная цель — объединить интересы бизнеса и города, передает порта vse42.ru.

Тема обсуждалась на заседании Совета предпринимателей, где присутствовал глава города Илья Середюк.

По замыслу предпринимателей, в состав кластера должны войти суконные, кожевенные, швейные и обувные предприятия. Совместная работа позволит устранить дисбаланс между сферой торговли, услуг и производством.

Как отметили члены совета, в областном центре существует необходимая база: Комбинат шелковых тканей (КШТ), швейная фабрика «Томь», «Стиль» и другие. Ведутся переговоры с профессиональными учебными заведениями для подготовки кадров. 

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