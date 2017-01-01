В Калужской области создали ТОР, основным в которой будет предприятие по переработке льняного волокна

21.11.2017 07:08

Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому в Калужской области создается территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Сосенский».

Создание ТОР «Сосенский» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, говорится в сообщении кабмина.

В ТОР «Сосенский» будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Ранее между правительством Калужской области, администрацией Козельского района, администрацией города Сосенский, Корпорацией развития Калужской области и компанией «Русский лен» было подписано соглашение о намерениях в реализации на территории опережающего развития инвестиционного проекта по созданию текстильного предприятия по переработке льняного волокна, в том числе фабрики пряжи, фабрики ткани и швейного производства.

Создание ТОР «Сосенский» позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 1000 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более трех млрд рублей.