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В Ярославле состоялся XI городской конкурс профессионального мастерства «Кубок мэра» среди художников-модельеров

17.11.2017  12:24

XI городской конкурс профессионального мастерства «Кубок мэра» среди художников-модельеров состоялся 16 ноября в Культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» в Ярославле, сообщает «Комсомольская правда».

За звание лучшего соревновались 9 ярославских художников-модельеров. Еще 7 представили свои работы вне конкурса. Зрителям были представлены самые разнообразные модели — от пляжных до зимних. Победителем конкурса стала Анастасия Емелина.

Организатором конкурса, состоявшегося при поддержке мэрии Ярославля выступил известный дизайнер, создатель международного фестиваля моды «Volga Fashion Fest» Алексей Власов.  

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