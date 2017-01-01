В Иваново проходит международный «Текстильный салон»

16.11.2017 07:07

В Иваново открылся международный «Текстильный салон», который будет работать до 18 ноября включительно, говорится в сообщении администрации региона.

«Цель «Текстильного салона»-2017 - содействие формированию бренда Ивановской области как центра отечественного текстиля и моды, установление деловых экономических контактов между модельерами и производителями тканей, домашнего текстиля и одежды из разных российских регионов и зарубежья, а также развитие туристической привлекательности ивановского края», - сообщил ио директора областного департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин на пресс-конференции в ивановском пресс-центре »Интерфакса».

Директор «Текстильного салона» Светлана Разина рассказала, что участие в «Текстильном салоне» принимают модельеры и производители тканей, одежды и домашнего текстиля из нескольких регионов России, а также Донецка (самопровозглашенной Донецкой народной республики), Орши (Белоруссия). Почетным гостем салона станет делегация из Бахрейна.

Главным событием «Текстильного салона» станет юбилейный показ коллекций моделей одежды кутюрье Вячеслава Зайцева.





Впервые в рамках салона во Дворце искусств будет открыт постоянно действующий выставочный проект «Русский дизайнер». «Запланировано проведение «круглого стола» по теме «Российский бренд моды. Мифы и реальность», на котором модератором выступит завкафедрой искусства костюма и текстиля Ивановского политехнического университета, профессор Наталья Мизонова», - подчеркнула Светлана Разина.





Еще одним важным мероприятием «Текстильного салона» станет конкурс торговых марок домашнего текстиля «Лучшая торговая марка России» и «Золотая торговая марка России» в категориях эконом, премиум и люкс.



